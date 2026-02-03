Путин пренебрег просьбой Трампа: первая реакция Белого дома на новые удары по Украине

Путин проигнорировал просьбу Трампа: что говорят в Белом доме на массированный удар РФ по Украине / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не был удивлен последней атакой России, несмотря на то, что лично просил Путина не бить по Украине в морозы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Журналист напомнил, что вчера президент Трамп хвастался, что Путин согласился на недельную приостановку атак по Украине из-за холодной погоды, однако сегодня Россия нанесла один из самых мощных ударов с начала года.

«Да, я говорила об этом с президентом (Трампом — Ред.) сегодня утром, и он, к сожалению, не был удивлен. Это две страны, уже несколько лет ведущие крайне жестокую войну», — сказала Ливитт.

Она еще раз повторила любимый тезис Трампа, что война в Украине «не началась бы, будь он президентом», ну и, конечно, обвинила во всем предшественника — Байдена.

Ливитт ничего не сказала, будут ли США реагировать на эту атаку.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины.

Однако этой ночью РФ нанесла самый масштабный с начала 2026 года удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми областях, а тысячи потребителей остались без света.