- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 999
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин пренебрег просьбой Трампа: первая реакция Белого дома на новые удары по Украине
В Белом доме уже отреагировали на массированный удар РФ по Украине 3 февраля, заявив, что Трамп «не был удивлен» таким развитием событий.
Президент США Дональд Трамп не был удивлен последней атакой России, несмотря на то, что лично просил Путина не бить по Украине в морозы.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Журналист напомнил, что вчера президент Трамп хвастался, что Путин согласился на недельную приостановку атак по Украине из-за холодной погоды, однако сегодня Россия нанесла один из самых мощных ударов с начала года.
«Да, я говорила об этом с президентом (Трампом — Ред.) сегодня утром, и он, к сожалению, не был удивлен. Это две страны, уже несколько лет ведущие крайне жестокую войну», — сказала Ливитт.
Она еще раз повторила любимый тезис Трампа, что война в Украине «не началась бы, будь он президентом», ну и, конечно, обвинила во всем предшественника — Байдена.
Ливитт ничего не сказала, будут ли США реагировать на эту атаку.
Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины.
Однако этой ночью РФ нанесла самый масштабный с начала 2026 года удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми областях, а тысячи потребителей остались без света.