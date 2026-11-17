Владимир Путин. / © Associated Press

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Крымский мост, который построили по приказу российского диктатора Владимира Путина, потерпел разрушения в результате украинских атак в течение 16-17 ноября. Разрушение переправы во второй раз за сутки стало громким провалом не только российской обороны, но и Кремля.

Об этом говорится в материале Daily Express.

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Из обнародованных в Сети кадров видно, что в воду Керченского пролива упала большая арка и большая часть автомобильного полотна. В частности, арка являлась важным несным элементом конструкции, а не просто декоративной частью. Поэтому для восстановления переправы понадобятся масштабные ремонтные работы. Автомобильная часть переправы пока непригодна для проезда транспорта.

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После атаки российские оккупационные власти немедленно призвали жителей Крыма не пытаться выезжать на материковую часть России через мост. В то же время повреждения переправы могут повлечь за собой продолжительные проблемы со снабжением оккупированного Крыма для российской армии.

Удар по репутации Кремля

Повторное поражение переправы явилось серьезным ударом по имиджу Кремля. Особенно символично оно накануне поездки «фюрера» Владимира Путина в Китай, где запланирована его встреча с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Крымский мост является одним из символов российской оккупации Крыма 2014-го. На строительство потратили около 4 млрд долларов. В России переправу называли одной из наиболее защищенных в мире, однако ее системы противовоздушной обороны не смогли предотвратить повторные удары.

Поражение переправы, давно являвшейся одной из военных целей Украины, демонстрирует эффективность новых украинских дальнобойных ракет и беспилотников собственного производства. Именно они, как отмечает издание, смогли нанести мост масштабных разрушений.

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Отметим, Владимир Путин лично открыл автомобильную часть Крымского моста в мае 2018 года — через четыре года после незаконной аннексии полуострова. Железнодорожный участок был запущен в декабре 2019-го.

Атака на Крымский мост — заявление Зеленского.

Президент Владимир Зеленский назвал операцию по поражению «беспрецедентной». По его словам, она состояла из семи этапов и длилась несколько недель.

«Сегодня все видят последствия для главного военного перехода с российской территории в наш украинский Крым», — заявил глава государства.

Президент сообщил, что перед основной атакой украинские силы постепенно уничтожили ПВО, радары и средства радиоэлектронной борьбы. На следующем этапе БпЛА атаковали автомобильную часть моста, а по железнодорожному участку ударили ракетами «Нептун» в сочетании с беспилотниками.

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«Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но мы также напоминаем России, что война всегда вернется туда, где она началась. Оборонные возможности Украины сильны и будут оставаться такими, и мы никогда не оставим террор против наших городов и людей без ответа», — подытожил Зеленский.

Напомним, оккупационные «власти» Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту 16 и 17 ноября. Как следствие, зафиксированы значительные разрушения переправы. В частности, арка автомобильной части упала в воду, обрушился пролет проезжего участка.

Дата публикации 10:21, 17.11.26 Количество просмотров 363 Ракеты Фламинго атаковали Крымский мост 17 ноября

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