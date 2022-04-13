"Путин превратился из бандита в убийцу": Ходорковский описал деградацию президента России

Оппозиционера смущает то, насколько президент РФ верит всем своим опусам об "освобождении Украины от нацистов".

Мессианство, которое сейчас возникло в главе президента России Владимира Путина, в целом достаточно характерно для бандитов. Однако глава Кремля из бандита превратился в убийцу.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью НВ.

"Во что этот убийца теперь верит — мне трудно сказать", — ответил оппозиционер на вопрос о том, есть ли у него понимание того, во что верит Путин?

Ходорковский отметил, что Путин совершил эволюцию или деградацию за годы своего пребывания у власти.

"И вот этот мессианизм или мессианство, которое у него сейчас возникло в голове, оно в общем-то достаточно характерно для бандитов, просто потому, что каждому человеку хочется себе объяснить, что то, что он совершал в течение своей жизни, это было не просто так, это было для чего-то, для какой-то большой цели", – объяснил оппозиционер.

У большого количества людей, у более-менее нормальных людей, это проявляется в благотворительности, добавил он.

"А в таких вот, как он (Путин – ред.), это выражается в превращении из бандита в убийцу. И во что этот убийца теперь верит – мне трудно сказать. Но насколько он верит всем этим своим ничтожным опусам об "освобождении Украины от нацистов" и почему-то бандеровцев – вот это меня тоже все время смущает", – рассказал Ходорковский.

Напомним, Ходорковский также выразил мнение, что задержанный в Украине нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук мог способствовать вторжению России в Украину и работать над обеспечением Путина цветами во время этого вторжения.

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