Путин прибыл в Китай: какие планы у президента РФ и реальная цель визита

Российский диктатор анонсировал, что его визит предусматривает переговоры по проектам, связанным с "Поясом и путем".

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь" и переговоров с лидерами ряда стран. На 18 октября запланирована встреча российского диктатора с китайским лидером.

О чем будут говорить Путин и Си

Путин накануне сказал, что его визит в Китай предусматривает переговоры по проектам, связанным с "Поясом и путем". По словам президента РФ, Москва хочет связать эти проекты с усилиями экономического альянса стран бывшего СССР в Центральной Азии для "достижения общих целей развития".

Глава Кремля также сказал, что обсудит с Си ростущие экономические и финансовые связи между Москвой и Пекином.

Цель визита Путина в Китай

По оценкам в статье Associated Press, визит Путина – демонстрация поддержки инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", направленной на развитие инфраструктуры и расширение влияния Китая за рубежом.

По словам директора Евразийского центра Карнеги Александра Габуева, с точки зрения Китая, "Россия – это безопасный сосед, который является дружественным, это источник дешевого сырья, это поддержка китайских инициатив на мировой арене, а также источник военных технологий – некоторых из тех, которых нет в Китае". Эксперт отметил, что в то же время Китай для РФ – экономический "спасательный круг" в ее "репрессиях против Украины".

Габуев также выразил мнение, что Москва и Пекин вряд ли создадут полноценный военный альянс, однако их сотрудничество в оборонной сфере будет расти.

К слову, накануне Россия впервые публично признала, что все ввезенные на ее территорию беспилотники были импортированы из Китая. Такое заявление сделал российский министр финансов Антон Силуанов.

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