Путин придумал, что мировой кризис возник не из-за его войны, а из-за COVID-19 и печати долларов в США

Путин придумал, что мировой кризис возник не из-за его войны, а из-за COVID-19 и печати долларов в США

Президент России Владимир Путин пытается убедить, что РФ не несет ответственности за мировой кризис, возникший вследствие развязанной им войны в Украине.

Глава Кремля поделился выдумками, что проблема с продовольствием существовала еще до российского вторжения и возникла из-за пандемии коронавируса.

Об этом Путин рассказал в интервью российским средствам массовой пропаганды, которое транслировали в РФ 3 июня.

"Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до "специальной военной операции" в Украине, во время пандемии. Инфляция в США не связана с действиями России в Украине. Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а не с действиями РФ в Украине", – сказал российский диктатор.

Традиционно не забыл он и об обвинениях в адрес Европы, заявив, что на ситуацию в мире якобы повлияла "недальновидная позиция" стран ЕС в энергетической сфере, "продвигавших зеленую повестку дня" в этом вопросе.

"Нехорошо, когда даются неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики, завышается значение. Начали занижать традиционные виды энергии", – поделился выдумками Путин.

Он также обвинил страны Запада в том, что они будто бы допустили много ошибок и теперь думают, кого в них обвинить.

Напомним, мир оказался на пороге продовольственного кризиса из-за блокирования российскими войсками акватории морей. В Украине и мире наблюдается дефицит на рынке и ощутимо выросли цены на базовые продукты.

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