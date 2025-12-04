Путин придумал новое объяснение аннексии Крыма: подробности заявления

Владимир Путин / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин снова попытался переписать историю, отрицая факт аннексии украинского полуострова Крым. Он заявил, что якобы Россия не аннексировала эту территорию, а наоборот «пошла на помощь жителям».

Об этом он заявил в интервью изданию India Today, передают российские пропагандистские СМИ.

«Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова и не могла поступить иначе», — заявил Путин.

Также добавил, что Россия всегда будет «защищать свои интересы и своих людей».

Напомним, ранее Владимир Путин в очередной раз выступил с абсурдными заявлениями, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Он заявил, что так называемая «специальная военная операция» (СВО) не является началом войны, а якобы является «попыткой ее закончить».

К слову, ранее российский фюрер Владимир Путин выступил с громким заявлением. Он пригрозил европейским странам «катастрофическими последствиями», если они отважятся начать военный конфликт с Россией.