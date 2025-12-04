Путин придумал новую причину войны в Украине: детали циничного заявления

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин в который раз выступил с абсурдными заявлениями, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Он заявил, что так называемая "специальная военная операция" (СВО) не является началом войны, а якобы является "попыткой ее закончить".

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

«СВО – не начало войны, а попытка ее закончить», – заявил Путин.

Реклама

Также российский «фюрер» заявил, что это якобы наоборот «Мероприятие развязало войну против России украинскими руками».

В заключение Путин добавил, что это «Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию в Украине мирными средствами».

"Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины", - заявил Путин.

Путин также отметил, что для киевской власти главное — осознать, что переговоры являются лучшим путем для решения существующих проблем.

Реклама

Напомним, ранее российский "фюрер" Владимир Путин выступил с громким заявлением. Он пригрозил европейским странам «катастрофическими последствиями», если они отважятся начать военный конфликт с Россией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков перед встречей Путина и Виткоффа заявил, что якобы агрессорка Россия остается открытой для мирных переговоров. Мол, Россия «высоко ценит» усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию «украинского конфликта».