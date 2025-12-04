ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3325
Время на прочтение
1 мин

Путин придумал новую причину войны в Украине: детали циничного заявления

Путин заявил, что так называемая СВО является не началом войны, а попыткой ее завершить.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин в который раз выступил с абсурдными заявлениями, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Он заявил, что так называемая "специальная военная операция" (СВО) не является началом войны, а якобы является "попыткой ее закончить".

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

«СВО – не начало войны, а попытка ее закончить», – заявил Путин.

Также российский «фюрер» заявил, что это якобы наоборот «Мероприятие развязало войну против России украинскими руками».

В заключение Путин добавил, что это «Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию в Украине мирными средствами».

"Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины", - заявил Путин.

Путин также отметил, что для киевской власти главное — осознать, что переговоры являются лучшим путем для решения существующих проблем.

Напомним, ранее российский "фюрер" Владимир Путин выступил с громким заявлением. Он пригрозил европейским странам «катастрофическими последствиями», если они отважятся начать военный конфликт с Россией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков перед встречей Путина и Виткоффа заявил, что якобы агрессорка Россия остается открытой для мирных переговоров. Мол, Россия «высоко ценит» усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию «украинского конфликта».

Дата публикации
Количество просмотров
3325
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie