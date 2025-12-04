- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3325
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин придумал новую причину войны в Украине: детали циничного заявления
Путин заявил, что так называемая СВО является не началом войны, а попыткой ее завершить.
Диктатор РФ Владимир Путин в который раз выступил с абсурдными заявлениями, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Он заявил, что так называемая "специальная военная операция" (СВО) не является началом войны, а якобы является "попыткой ее закончить".
Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.
«СВО – не начало войны, а попытка ее закончить», – заявил Путин.
Также российский «фюрер» заявил, что это якобы наоборот «Мероприятие развязало войну против России украинскими руками».
В заключение Путин добавил, что это «Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию в Украине мирными средствами».
"Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины", - заявил Путин.
Путин также отметил, что для киевской власти главное — осознать, что переговоры являются лучшим путем для решения существующих проблем.
Напомним, ранее российский "фюрер" Владимир Путин выступил с громким заявлением. Он пригрозил европейским странам «катастрофическими последствиями», если они отважятся начать военный конфликт с Россией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков перед встречей Путина и Виткоффа заявил, что якобы агрессорка Россия остается открытой для мирных переговоров. Мол, Россия «высоко ценит» усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию «украинского конфликта».