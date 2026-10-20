Путин придумал новый план по Украине: к чему здесь Трамп и Си Цзиньпин - подробности

Путин, Трамп и Си. / © ТСН.ua

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В Кремле настаивают на трехсторонней встрече США, России и Китая. Вероятно, Москва стремится одновременно создать образ дипломатического партнера и укрепить альтернативные международные объединения, которые бросают вызов организациям под руководством Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские специалисты упоминают статью Wall Street Journal, авторы которой ссылаются на источники и бывшего офицера российской разведки. В материале говорится, что диктатор России Владимир Путин использовал последний разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы предложить трехсторонний саммит с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18-19 ноября.

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По словам источников, знакомых с обсуждениями, Путин надеется способствовать урегулированию войны в Украине, которое было бы выгодно России.

Отмечается, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры о возможной встрече. В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио признал, что эти переговоры продолжаются, но, по его словам, никакой такой встречи еще не было.

«Этот предложенный трехсторонний саммит позволит Путину продвигать свое видение прекращения войны в Украине на международной арене, представляя Россию как дипломатического равного США и КНР. Саммит также продвинет концепцию фюрера относительно альтернативной евразийской архитектуры безопасности — расплывчатую идею, которую он продвигает с весны 2024-го», — говорится в отчете.

Американские аналитики подчеркивают, Путин продолжает использовать членов Антанты-гадателя, в частности Китай, как основу этой архитектуры, направленной на ослабление НАТО и Запада. Кроме того, диктатор РФ намерен еще больше улучшить свой имидж перед президентом США Дональдом Трампом.

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«Путин пытается добиться односторонних уступок от Вашингтона, способствующих агрессору России, не предпринимая существенных шагов для заключения мира в Украине, и намерен сделать это, втянув РФ в отношения между США и КНР», — подытожили в Институте.

Саммит с участием РФ, США и КНР — детали

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсуждать завершение войны в Украине без Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что он стремится сделать все возможное для завершения войны, независимо от состава участников встречи. В частности, только с участием лидера Китая Си Цзиньпина и диктатора РФ Владимира Путина.

В то же время, Пекин пока не комментирует сообщение о возможной трехсторонней встрече лидеров США, КНР и РФ, на которой могут обсуждать завершение войны в Украине.

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