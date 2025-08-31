Путин приехал в Китай праздновать "победу": чего ждать от визита

Владимир Путин / © Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь с четырехдневным визитом. Кремль рассматривает визит как возможность усилить сотрудничество с Пекином на фоне международной изоляции Москвы.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Он посетит военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Кроме того, он проведет встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом, премьером Индии Нарендрой Моди.

«Саммит дает Путину возможность непосредственно поговорить с Си и Моди о результатах его встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом и перспективе достижения соглашения о прекращении войны в Украине», — отмечают журналисты.

Российские пропагандисты пишут, что Путин будет передвигаться по Тяньцзиню на президентском «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами.

Этот визит в Китай для Путина станет триумфом по возвращении с Аляски, где Трамп торжественно принял российского президента на американской земле, а Путин убедил его отказаться от требований не бомбить Украину и оставить угрозы новым санкциям против России.

«Необычно долгий визит Путина в Си призван продемонстрировать Западу, что „безграничная дружба“ России и Китая только крепнет, а попытки США вбить клин между ними обречены на провал», — считают эксперты.

Напомним, Путин накануне визита в Китай заявил о «стратегическом партнерстве» с Пекином. Российский диктатор надеется заручиться еще большей поддержкой Си Цзиньпина на фоне войны против Украины и конфронтации с Западом.