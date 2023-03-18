Путин приехал в оккупированный Крым: что он там делает (видео)

Пока известно, что российский диктатор посетил школу искусств оккупированного Севастополя.

Президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь 18 марта по случаю девятой годовщины аннексии Крыма.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В Севастополе российский диктатор, ордер на арест которого накануне издал МКС, посетил школу искусств и детский центр "Корсунь" в районе Херсонеса Таврического.

Ранее спикер главы Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что Путин должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта. Ранее ожидалось, что президент РФ присоединится к мероприятию через видеосвязь.

Отметим, Путин 18 марта 2014 года подписал соглашение, которым аннексировал украинский Крым, якобы "присоединив" его к РФ. Российские власти теперь празднуют эту дату как "День воссоединения Крыма с Россией".

Напомним, В Севастополе утром в этот же день были слышны звуки взрывов и звуки, похожие на стрельбу. Однако оккупационные власти традиционно заверили, что это учения.

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