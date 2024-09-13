Путин пригрозил Британии и США войной: The Times о том, что разозлило "фюрера"

Президент-диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Великобритании и Соединенным Штатам Америки тем, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

Об этом говорится в материале британского издания The Times.

Авторы статьи подчеркивают, что премьер Британии Кир Стармер и президент США Джо Байден проведут 13 сентября в Белом доме переговоры по разрешению Украины бить по РФ ракетами Storm Shadow. Ожидается, что политики придут к согласию в этом вопросе. В частности, это решение повлияло на то, что страна-агрессорка закупила у Ирана более 200 баллистических ракет. Такое сотрудничество Москвы и Тегерана на Западе назвали "значительной эскалацией".

Между тем "фюрер" Путин на российском государственном телевидении 11 сентября подчеркнул, что этот шаг "существенно изменит саму природу конфликта". Мол, Москва будет вынуждена ответить.

"Это будет означать, что страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией. Мы примем соответствующие решения на основе угроз, с которыми мы столкнемся", — заявил хозяин Кремля.

Британский премьер Кир Стармер решительно отверг обвинения Путина. Он напомнил о праве Украины на самооборону, потому что "конфликт начала Россия" и незаконно вторглась в соседнюю страну.

"Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону, и, очевидно, мы абсолютно полностью поддерживали право Украины на самооборону, предоставляя возможности для обучения. Но мы не стремимся ни к одному конфликту с Россией. Это даже не является нашим намерением", — объяснил политик позицию союзников.

The Times пишет, что, вероятно, Стармер и Байден обсудят то, как положить конец вторжению Путина в Украину. В частности, премьер использует двухчасовую встречу в Белом доме, чтобы обсудить, как добиться "долгосрочного разрешения" войны, а также конфликта в Газе.

"Хотя Штаты могут дать зеленый свет для Storm Shadow и их французских эквивалентов Scalp, это может не затронуть американские баллистические ракеты ATACMS на фоне обеспокоенности возможной реакцией Путина", — говорится в статье.

Между тем, один из западных чиновников, дискуссия в Вашингтоне будет сосредоточена на том, "как мы используем оставшиеся месяцы в администрации Байдена месяцы, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию до конца года". Лондон надеется, что разрешение на удары дадут украинскому президенту Владимиру Зеленскому преимущества в привлечении Кремля к столу переговоров. Кроме того, вероятно, среди тем обсуждения в Белом доме будет возможность Украины согласиться на мир в обмен на часть территорий.

Отмечается, что один украинский военный источник подверг критике идею этих дискуссий и перспективу того, что американский лидер Джо Байден позволит использовать в России только определенное оружие большой дальности.

"Я думаю, что эту войну невозможно выиграть или остановить полумерами. Каждый день стоит нам нескольких человеческих жизней и разрушений. Мы всегда умоляем об очевидных вещах, необходимых для нашего выживания. Несправедливо выигрывать время человеческими жизнями", — возмутился собеседник издания.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

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