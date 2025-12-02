ТСН в социальных сетях

Путин пригрозил Европе "катастрофой": что известно

Владимир Путин выдал очередную угрозу европейским странам.

Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский «фьюрер» Владимир Путин выступил с громким заявлением. Он пригрозил европейским странам о «катастрофических последствиях», если они решатся начать военный конфликт с Россией.

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

«Если Европа начнет войну с Россией, то скоро Москве „не будет с кем договариваться“. Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Россия готова прямо сейчас», — отметил российский диктатор.

Напомним, латвийская евродепутат Сандра Калниете заявила, что «продажа» Украины российскому «фюреру» Владимиру Путину будет иметь катастрофические последствия и для самих США.

Представитель Кремля Дмитрий Песков перед встречей Путина и Виткоффа заявил, что якобы агрессорка Россия остается открытой для мирных переговоров. Мол, Россия «высоко ценит» усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

