- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1929
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин пригрозил Европе "катастрофой": что известно
Владимир Путин выдал очередную угрозу европейским странам.
Российский «фьюрер» Владимир Путин выступил с громким заявлением. Он пригрозил европейским странам о «катастрофических последствиях», если они решатся начать военный конфликт с Россией.
Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.
«Если Европа начнет войну с Россией, то скоро Москве „не будет с кем договариваться“. Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Россия готова прямо сейчас», — отметил российский диктатор.
Напомним, латвийская евродепутат Сандра Калниете заявила, что «продажа» Украины российскому «фюреру» Владимиру Путину будет иметь катастрофические последствия и для самих США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков перед встречей Путина и Виткоффа заявил, что якобы агрессорка Россия остается открытой для мирных переговоров. Мол, Россия «высоко ценит» усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.