Путин пригрозил Европе войной: что диктатор заявил о введении войск в Украину

Диктатор Путин / © Associated Press

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Диктатор Путин заявил, что возможное развертывание европейского военного контингента на территории Украины будет якобы означать начало войны между Европой и Россией.

Об этом сообщают российские так называемые СМИ.

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«К чему они сейчас подталкивают свои народы, свои страны? До войны с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как ввести войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — сказал он.

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Путин также заявил, что Россия «не собирается угрожать странам Европы», поскольку, по его словам, нет «оснований для конфликта».

«Все было решено по итогам Второй мировой войны», — заявил диктатор.

Кроме того, Путин назвал проблемой глобального Запада, что после распада СССР его страны якобы почувствовали себя на вершине влияния и решили, что могут позволять себе любые действия. По его мнению, ошибки Запада при этом накапливаются, как снеговой ком.

Говоря о сфере безопасности, Путин заявил, что Запад якобы пытался оказывать давление на Россию. По его версии, сначала это происходило из-за поддержки сепаратизма на Кавказе, а впоследствии — из-за украинских властей, которую он в очередной раз назвал «неонацистским режимом».

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Заявление Путина прозвучало на фоне активизации «Коалиции желающих» — объединения около 35 стран, преимущественно европейских, координирующих поддержку Украины.

По результатам встречи коалиции в Париже 4 сентября 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности. Среди возможных мер рассматривается и развертывание военного контингента на территории Украины.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин дал приказ захватить весь Донбасс до конца года.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп рассказал, что имел разговор с диктатором Путиным, и оценил шансы договориться по Украине.

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