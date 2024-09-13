Путин пригрозил Европе за удары по России: в ЕС отреагировали

Несмотря на устрашение Москвы, Европа в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Устрашение диктатора РФ Владимира Путина о втягивании НАТО и стран Европы, если ВСУ будет использовать дальнобойные ракеты на российской территории, не изменит позиции ЕС по поддержке Украины.

Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет "ЕП".

"Путин регулярно делает много ошибочных комментариев. Факт заключается в том, что это он начал войну против Украины… Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа", — подчеркнул он. политик.

По его словам, Европейский Союз в дальнейшем будет поддерживать Украину. В частности, речь идет и о военной помощи. Впрочем, отметил Стано, дискуссии по ослаблению ограничений на использование предоставленного Западом оружия продолжаются.

"Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, предоставляющих оружие", — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Великобритании и Соединенным Штатам Америки и тем, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

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