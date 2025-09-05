Путин пригрозил иностранным миротворцам в Украине: заявление

Владимир Путин. / © Getty Images

Реклама

Российский «фюрер» Владимир Путин пригрозил иностранным войскам, которые могут появиться в Украине в рамках гарантий безопасности, назвав их «законными целями».

Об этом диктатор РФ заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Войска НАТО, если они появятся в Украине, будут законными целями для армии РФ», — нагло заявил Путин.

Реклама

Он традиционно высказался об опасности для Российской Федерации. Именно поэтому, «Россию не устраивает возможное вступление Украины в НАТО», говорит он.

Хозяин Кремля отмечает, что после достижения мира в Украине потребности в размещении западных войск не будет. Ведь, цинично говорит Путин, Москва будет «уважать» гарантии безопасности, которые, по его словам, «должны быть и для России, и для Украины».

Напомним, спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готовится дальше вести войну. По его словам, «готова добиваться своих целей по Украине мирным путем», но сейчас вроде бы такая возможность отсутствует. Именно поэтому Российская Федерация будет продолжать спецоперацию.

Также представитель Кремля заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и агрессору Российской Федерации. Также Песков заявил об условии Кремля по гарантиям безопасности для Украины. Да, говорит он, размещение иностранных войск на территории страны не допустимо для России.

Реклама

Дата публикации 16:34, 03.09.25 Количество просмотров 93 Команда Ким Чен Ина зачистила следы его ДНК после встречи с Путиным