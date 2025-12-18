Путин пригрозил новыми захватами территорий Украины в случае срыва переговоров

Владимир Путин / © Getty Images

Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности расширить контроль над украинскими территориями, если переговоры о прекращении войны при посредничестве США не состоятся.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе ежегодной встречи руководства Министерства обороны РФ Путин заявил, что российские войска якобы продвигаются «на всех фронтах» и Москва будет достигать своих целей как дипломатическим, так и военным путем.

По его словам, в случае отказа от «предметных переговоров» Россия продолжит войну для «освобождения исторических земель».

Параллельно министр обороны РФ сообщил, что в 2025 году военные расходы России составляли 5,1% ВВП, а в 2026 году Москва планирует увеличить темпы наступательных действий.

На фоне этих заявлений европейские лидеры снова подтвердили поддержку Украины и отвергли какие-либо территориальные уступки в пользу России, подчеркнув, что агрессию нельзя вознаграждать.

Кроме того, Путин обвинил европейских политиков в «раздувании истерии» по поводу российской угрозы и допустил возможность дальнейшей эскалации, в частности, по странам НАТО.

«В Европе же предостерегают, что подобная риторика свидетельствует об отсутствии у Кремля реальной готовности к конструктивным мирным переговорам и повышает риски эскалации в 2026 году», — пишут журналисты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что агрессивная риторика Владимира Путина не новая, однако способность России воевать дальше напрямую зависит от давления Запада.

Комментируя заявления российского диктатора о намерении продолжать оккупацию украинских территорий, Зеленский подчеркнул, что желание Путина воевать не совпадает с его возможностями, если будет работать санкционное давление.

Президент также подтвердил, что американская сторона убеждает в готовности Путина к завершению войны как в публичном, так и непубличном форматах. Украина поддерживает эту дипломатическую волну, но переговоры проходят непросто.