Путин пригрозил относительно конфискации российских активов

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин заявил, что конфискация замороженных активов его страны в Европе будет считаться воровством. Российское правительство разрабатывает пакет ответных мер.

Заявление главы Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

Путин взялся запугивать Европу страшными последствиями конфискации активов страны-агрессора.

«Ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет. А на фоне сложностей в экономике, где локомотив европейской экономики — Германия — уже третий год находится в рецессии, это, мне кажется, будет непростым испытанием», — озвучил свои выдумки диктатор.

«Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это (конфискация активов — ред.) произойдет», — добавил он.

Напомним, Евросоюз активизировал работу над использованием замороженных суверенных активов России как единственного реального варианта стабильного финансирования для Украины, поскольку другие источники исчерпываются. Еврокомиссия планирует в ближайшие дни представить законодательное предложение, которое позволит использовать 140 млрд долл. в качестве займа Киеву в 2026 и 2027 годах. Процесс ускорился также из-за давления, вызванного появлением мирного плана США, который предлагал альтернативные идеи использования этих средств, в частности, для совместных инвестиций с РФ.