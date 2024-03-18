Путин пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны": у Зеленского отреагировали

Угроза президента-диктатора РФ Владимира Путина по поводу создания так называемой "санитарной зоны" на территории Украины — свидетельство того, что война будет только обостряться.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает The Guardian.

По его словам, такое заявление кремлевского "фюрера" не что иное — как четкое заявление о том, что начатая в Украине война будет усиливаться.

"Это прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", – высказался Подоляк.

Заявление диктатора о "санитарной зоне"

Недавно Владимир Путин снова пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" из-за "прилетов" по территории России. По его словам, она будет на расстоянии, с которого никто не сможет добраться до территории России. Мол, сейчас Москва вынуждена "защищать интересы наших граждан".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечает, что буферная или "санитарная зона" на границе с Украиной нужна для того, чтобы враг не мог избивать по объектам РФ.

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