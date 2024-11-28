Путин пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве: подробности

Военное руководство РФ подбирает цели для ударов по территории Украины.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине из-за ударов вглубь территории страны-агрессора России. В частности, "фюрер" заявил о возможных ударах по Киеву.

Об этом кремлевский диктатор заявил 28 ноября на саммите ОДКБ.

"Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для ударов "Орешником"", – цинично заявил Путин.

По его словам, российский Генштаб и Минобороны подбирают цели для ударов на территории Украины этой новой ракетой.

Кроме того, "фюрер" цинично подчеркнул, что якобы действия Москвы относительно атак на Украину вызваны провокациями Киева. В частности, высказался диктатор России, ударами вглубь его страны.

"РФ неоднократно говорила, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт", — заявил президент-диктатор РФ.

Напомним, Путин заявил, что Россия начала серийное производство ракет "Орешник". Кроме того, сейчас у страны-агрессора есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику".

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