Путин пригрозил ударами по другим странам: в ГУР прокомментировали заявление "фюрера"

Угрозы российского диктатора Владимира Путина о намерениях террористических действий, в том числе об ударах по странам-поставительницам оружия в Украину, будут дополнительными доказательствами на суде относительно его военных преступлений.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Наконец-то государство-террористка и путинский режим начинает в порыве истерики публично говорить вещи, о которых в кремлевских кабинетах говорят давно. На самом деле, уже даже делали, потому что ряд ударов и террористических актов в разных уголках мира уже осуществлялся с использованием именно российского оружия. Поэтому может идти речь только о легализации этой практики", — подчеркнул разведчик.

По словам Юсова, вопрос о том — кому Путин будет передавать российское оружие.

"С какими режимами и с какими группировками в мире сотрудничает Кремль? На самом деле, в большинстве случаев речь идет о непризнанных структурах, о террористических организациях или каких-то режимах, которые пришли к власти в результате недемократических военных процессов... Поэтому это, на самом деле, — искренние признания, которые станут дополнительными" аргументами во время международного трибунала", — подчеркнул Андрей Юсов.

Заявление Путина

Диктатор-президент Владимир Путин пригрозил ударами по странам, снабжающим оружие Украины. По его словам, удары по территории РФ "при участии стран Запада" означают их "прямую войну против России".

"Российская Федерация может поставить свое дальнобойное оружие в регионах мира, откуда произойдут удары по чувствительным объектам стран, снабжающих оружие Украиной", — сказал хозяин Кремля.

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