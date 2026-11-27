Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский «фюрер» Владимир Путин пригрозил Украине и Западу «неизбежной местью» за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Мол, в Киеве игнорируют призывы президента США Дональда Трампа удержаться от атак на энергетическую инфраструктуру страны-агрессорки.

Об этом говорится в статье британского таблоида Daily Express.

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Отмечается, что во время встречи с чиновниками и руководителями энергетической отрасли Путин цинично обвинил Украину в продолжении ударов по российским НПЗ — «несмотря на прямую просьбу президента США воздержаться» от таких атак.

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Кремль может готовить новые удары

«В Кремле, похоже, готовят новое направление террора против Украины — под ударом может оказаться критическая инфраструктура водоснабжения и водоотвода», — пишет издание.

Речь идет об угрозе целенаправленных атак на объекты, от которых зависит обеспечение городов питьевой и технической водой. Поэтому большие города рискуют остаться без воды, а в худшем сценарии это может привести к вспышкам эпидемий.

В настоящее время украинские города уже сталкиваются с перебоями в водоснабжении из-за ударов по энергетической системе. Когда в результате обстрелов исчезает электроэнергия, останавливаются насосы, обеспечивающие работу водопроводных сетей.

В то же время в Киеве опасаются, что РФ может начать чаще атаковать непосредственно объекты водопроводной и канализационной инфраструктуры. Это создает угрозу оставить не только Киев, но другие крупные города без базовых коммунальных услуг. В частности, Харьков и Одесса.

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Перебои с водой

На фоне этих рисков украинские города готовятся к жестким ограничениям. Кабмин обязал местные администрации подготовить альтернативные способы поставки питьевой и технической воды, а также ускорить установку резервных источников питания на объектах водоснабжения и водоотведения.

Российские обстрелы уже не раз нарушали работу систем водоснабжения в Украине. В частности, 3 ноября в домах киевлян исчезла вода. В «Киевводоканале» заявили о прекращении подачи воды после ударов, повлекших перебои с электроснабжением.

Еще одна атака произошла 20 ноября. В столице снова были повреждены объекты «Киевводоканала». По данным городского головы Виталия Кличко, по меньшей мере трое погибших — работники предприятия.

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