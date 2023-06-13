Путин пригрозил Украине новым оружием и "санитарной зоной": главные заявления кремлевского диктатора

Диктатор заявил, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить помогать Украине защищаться.

Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил применением зарядов с обедненным ураном в Украине и заявил, что страны Запада должны перестать помогать Украине защищаться от российских агрессоров.

Об этом он заявил в ходе общения с российскими пропагандистами.

Путин намекнул Западу на третью мировую

Диктатор заявил, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить помогать Украине защищаться. Он выразил уверенность, что Украина сама захочет переговоров, если Запад прекратит поставки оружия.

Также Путин заявил, что "США делают вид, что не боятся эскалации конфликта в Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой. В случае третьей мировой войны победителей не будет, в том числе не победит Америка".

РФ угрожает выходом из "зерновой сделки"

Кроме того, диктатор сказал, что Россия размышляет над выходом из "зернового соглашения", потому что Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников.

Путин заявил, что переданные Украине бронемашины Bradley и танки Leopard якобы "прекрасно горят", как он и предполагал.

Также он в очередной раз заявил, что Украина возникла только в 1922 году, а теперь сносит памятники своему основателю Ленину.

"Санитарная зона" на территории Украины

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" на территории Украины, если по территории России будут продолжаться "прилеты".

Диктатор обвинил Украину и подрыв Каховской ГЭС, потому что, по его словам, Россия была не заинтересована в последствиях этой аварии. Он заявил, что в результате подрыва удалось сорвать украинское наступление, но лучше бы оно произошло, чем последствия, произошедшие после разрушения ГЭС.

Переход "красных линий"

Путин заявил, что Россия начала агрессию против Украины из-за перехода "красных линий". Также он заявил, что Россия будет и дальше наносить выборочные удары по объектам в Украине, а не "как эти придурки".

"Удары по всей энергосистеме Украины, уничтожение штаб-квартиры главного разведуправления Украины – это тоже ответ на переход красных линий", - заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры с Украиной до проведения выборов президента США.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин ответил, будет ли российская армия снова наступать на Киев.

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