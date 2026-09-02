Путин пригрозил Украине после заявления Зеленского: о чем свидетельствует нервная реакция Кремля

Президент России Владимир Путин / © Getty Images

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Обвинение президента России Владимира Путина в адрес Украины в «государственном терроризме» из-за анонсированного закрытия неба над РФ — это циничная попытка агрессора переложить свои преступления на жертву. В то же время, истерическая реакция и угрозы Путина разоблачают его реальный страх и из-за эффективных шагов Украины.

Об этом сообщили в украинском Центре противодействия дезинформации.

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Комментируя анонсированное закрытие неба над РФ, Путин назвал это «заявкой на государственный терроризм» и в очередной раз прибег к угрозам. В ЦПД подчеркнули, что обвинение диктатор в адрес Украины является очередной попыткой переложить ответственность за преступления РФ на жертву агрессии.

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«Подобные упреки от лидера российского государства, которое уже давно фактически является террористической организацией, крайне циничны. Государство, которое само развязало эту войну, ежедневно совершает террор против гражданских украинцев и уничтожает города, снова пытается притворяться «жертвой», — говорится в заявлении ЦПД.

Там также отметили, что риторика Путина является типичным примером «зеркальной» пропаганды, систематически использующейся Кремлем. Таким образом, российские власти пытаются размыть само понятие терроризма, обвиняя своих оппонентов в преступлениях, которые сама РФ совершает против Украины.

В ЦПД добавили, что угрозы Путина также демонстрируют реальное положение дел — Россию беспокоят эффективные действия Украины.

«Когда российские власти теряют чувство безопасности на собственной территории, их первая реакция — это нервная агрессия», — отмечается в заявлении.

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Предупреждение Зеленского о безопасности авиакомпаний и реакции Путина

Напомним, вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям, страховщикам и пассажирам с призывом не пользоваться воздушным пространством России из-за роста опасности, связанной с дронами и боевыми действиями. Зеленский подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации, однако из-за развязанной Россией войны воздушное пространство агрессора становится все более опасным.

Путин истерически назвал предупреждение Зеленского об опасности для авиакомпаний «заявкой на государственный терроризм». В то же время, диктатор издал пропагандистский тезис о том, что Украина якобы сама просит о переговорах и личных встречах, заявив, что с террористами их не ведут. Также президент РФ пригрозил ответом в случае новых инцидентов.

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