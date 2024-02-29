Путин пригрозил ядерными ударами после заявления Макрона о западных войсках в Украине

Диктатор заявил о реальной угрозе конфликта с использованием ядерного оружия – "а значит уничтожения цивилизации".

Президент России Владимир Путин пригрозил ядерными ударами после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину.

Свои угрозы глава Кремля озвучил во время обращения к россиянам 29 февраля.

"Мы помним судьбу тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее", — пригрозил российский диктатор.

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Путин продолжил, подчеркнув, что "они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие — и знают об этом, сейчас только я сказал — тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".

"Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что это реально чревато конфликтом с использованием ядерного оружия – а значит, уничтожением цивилизации. Они чего-то этого не понимают что ли?" – заявил президент РФ.

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Он добавил, что "это люди, которые не прошли серез тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война". По словам Путина, сегодняшнее поколение россиян прошло через столь тяжелые испытания во время "борьбы с международным терроризмом" на Кавказе.

"Сейчас в условиях конфликта в Украине то же самое происходит. Они думают, что для них это все мультики какие-то", — сказал диктатор.

Напомним, Макрон назвал вполне реальным сценарием в будущем введение западных войск в Украину. После этого заявления в МИД Франции объяснили, что в случае теоретической отправки в Украину западные войска не будут участвовать в боевых действиях.

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