- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2119
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин пригрозил Западу в случае продолжения поддержки Украины
Путин пригрозил Западу, заявив, что продолжение поддержки Украины будет "делать только хуже".
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) заявил, что курс, которого Запад придерживается по отношению к России, по его мнению, "приводит лишь к ухудшению ситуации".
Его цитируют российские СМИ.
Российский диктатор заявил, что беспилотники РФ якобы сожгли вражескую технику более чем на 2 млрд дол.
Западные правительства, отправляющие оружие в Украину, должны задуматься, на что тратят народные деньги, добавил он.
Путин пригрозил: чем больше на Западе будут проводить нынешнюю антироссийскую политику, тем хуже там будут жить.
Он назвал главной целью российских властей обеспечение "мирного и безопасного будущего" для страны. Путин также подчеркнул, что ради этого, по его словам, "работают все, а бойцы воюют на фронте".
Кроме того президент РФ сделал очередную порцию абсурдных заявлений. В частности, он утверждает, что российская техника отечественного производства нередко лучше, чем производимая государствами-членами НАТО.