Путин пригрозил Западу в случае продолжения поддержки Украины

Владимир Путин. / © Getty Images

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) заявил, что курс, которого Запад придерживается по отношению к России, по его мнению, "приводит лишь к ухудшению ситуации".

Его цитируют российские СМИ.

Российский диктатор заявил, что беспилотники РФ якобы сожгли вражескую технику более чем на 2 млрд дол.

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Западные правительства, отправляющие оружие в Украину, должны задуматься, на что тратят народные деньги, добавил он.

Путин пригрозил: чем больше на Западе будут проводить нынешнюю антироссийскую политику, тем хуже там будут жить.

Он назвал главной целью российских властей обеспечение "мирного и безопасного будущего" для страны. Путин также подчеркнул, что ради этого, по его словам, "работают все, а бойцы воюют на фронте".

Кроме того президент РФ сделал очередную порцию абсурдных заявлений. В частности, он утверждает, что российская техника отечественного производства нередко лучше, чем производимая государствами-членами НАТО.

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