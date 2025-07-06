ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2119
Время на прочтение
1 мин

Путин пригрозил Западу в случае продолжения поддержки Украины

Путин пригрозил Западу, заявив, что продолжение поддержки Украины будет "делать только хуже".

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Путин

Владимир Путин. / © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) заявил, что курс, которого Запад придерживается по отношению к России, по его мнению, "приводит лишь к ухудшению ситуации".

Его цитируют российские СМИ.

Российский диктатор заявил, что беспилотники РФ якобы сожгли вражескую технику более чем на 2 млрд дол.

Западные правительства, отправляющие оружие в Украину, должны задуматься, на что тратят народные деньги, добавил он.

Путин пригрозил: чем больше на Западе будут проводить нынешнюю антироссийскую политику, тем хуже там будут жить.

Он назвал главной целью российских властей обеспечение "мирного и безопасного будущего" для страны. Путин также подчеркнул, что ради этого, по его словам, "работают все, а бойцы воюют на фронте".

Кроме того президент РФ сделал очередную порцию абсурдных заявлений. В частности, он утверждает, что российская техника отечественного производства нередко лучше, чем производимая государствами-членами НАТО.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie