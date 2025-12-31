Путин приказал масштабно расширить "буферную зону" в Украине в 2026 году: детали от Reuters

Герасимов, Путин, Шойгу. / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин поручил расширить так называемую "буферную зону" на северо-востоке Украины в течение 2026 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По его словам, соответствующее поручение было озвучено 31 декабря. Герасимов заявил, что диктатор "фюрер" приказал расширить так называемую "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях вблизи российской границы

По словам руководителя Генштаба оккупантов, он посетил группировку войск «Север», которая действует на этом направлении. В Москве утверждают, что задача этой группировки — создание "буферной зоны" вдоль границы, а также вытеснение украинских сил вглубь территории государства с дальнейшим развитием наступательных действий.

Издание отмечает, что заявление Герасимова прозвучало на фоне угроз России ответить якобы на попытку "атаки" на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина на Валдае. В то же время, Москва не предоставила никаких доказательств этих утверждений, тогда как украинская сторона назвала их попыткой сорвать потенциальные мирные переговоры.

Отметим, что Путин неоднократно изображал "буферную зону" как способ отодвинуть ВСУ и вооружение дальше границы России, ссылаясь на обстрелы через границу и атаки беспилотников на такие регионы, как Белгород и Курск.

Киев отверг "буферную зону" страны-агрессора, назвав ее идеей, которую Россия использует для оправдания более глубоких вторжений на территорию Украины.

Напомним, 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы "атаке" на резиденцию Путина в Новгородской области. В Кремле пригрозили ответом на атаку на госрезиденцию. Спикер Дмитрий Песков цинично заявил, мол, "знает, как, чем и когда отвечать" за это. По его словам, будто бы "попытка Киева атаковать резиденцию" направлена на срыв переговорного процесса, а также непосредственно против мирных усилий президента США Дональда Трампа.