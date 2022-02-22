Путин приказал российским ВС "поддержать мир" на территории ОРДЛО: документ

Президент России поручил обеспечить дипломатические отношения с "ДНР" и "ЛНР".

Президент России Владимир Путин министерству обороны РФ обеспечил "осуществление функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".

Об этом идет речь в соответствующих указах на сайте Кремля.

kremlin.ru

Обеспечить это поручается на основании заключения "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и так называемыми "народными республиками".

Также в документе президент России поручил обеспечить дипломатические отношения с "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

В то же время, жители оккупированного Донецка уже начали сообщать о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники в северо-западном направлении, к линии столкновения.

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