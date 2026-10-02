Путин приказал своей армии отказаться от "правил войны" - Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В сентябре диктатор Владимир Путин дал российскому военному руководству указание отказаться от каких-либо ограничений (отменить правила) во время воздушных атак по Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

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По словам Зеленского, в сентябре Путин дал российскому военному руководству указание отказаться от ограничений во время воздушных атак. Украинская спецслужба получила эту информацию после перехвата разговоров представителей Кремля.

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Президент связывает изменение тактики с неспособностью России захватить территорию Донбасса. По его словам, Москва теперь пытается добиться своих целей посредством массированных атак, устрашения гражданского населения и давления на украинские города.

Ранее западные СМИ сообщили, что Россия, вероятно, начала новую масштабную кампанию ракетно-дроновых ударов по Украине в преддверии зимы. Newsweek отмечает, что российские удары в последние дни все чаще проводятся с применением более быстрых реактивных дронов, которые сложнее перехватывать украинской ПВО.

Подобную оценку приводит и Институт исследования войны (ISW). Аналитики считают, что Путин может пытаться использовать удары до того, как Украина найдет более эффективные способы противодействия более быстрым беспилотникам. По мнению ISW, среди возможных целей РФ деморализация украинского населения и усиление давления накануне потенциальных переговоров.

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