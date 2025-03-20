Путин приказал украинцам покинуть Россию: известны время и условия

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, не имеющих законных оснований для пребывания в РФ, "урегулировать свой статус" до 10 сентября 2025 года или покинуть страну.

Об этом говорится в тексте указа, распространяемого российскими медиа.

"Граждане Украины, которые находятся в Российской Федерации, не имеющие законных оснований для проживания (нахождения) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ", – говорится в тексте указа.

В то же время утверждается, что граждан Украины, которые незаконно находятся я в России, но сами обратились в МВД для легализации, якобы не будут преследовать.

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Кроме того, в документе указано, что все иностранцы, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, должны сдать отпечатки пальцев. Еще они должны до 10 июня 2025 года пройти проверку на ВИЧ, наркотики и сделать фото. Тем, кто откажется, придется выехать не позже 10 сентября.

К слову, 19 марта президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает оккупированные территории российскими. Это "красная линия", которую Украина не пересечет.