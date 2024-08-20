Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области: источники назвали сроки

Президент-диктатор РФ Владимир Путин отдал приказ своей армии вытеснить украинские войска из Курской области. Впрочем, снимать силы с ключевых участков в Донбассе "фюрер" запретил.

Об этом сообщает РБК.Украина со ссылкой на своего собеседника в военно-политическом руководстве.

По словам источника, войска РФ получили указание от главы Кремля уволить Курскую область до 1 октября. Задание армии, приказал "фюрер", сделать это, не опрокидывая военных с ключевых участков на Донбассе. Прежде всего, речь идет о Покровском и Торецком направлениях, где оккупанты активно и усиленно наступают.

Издание пишет, что сейчас фактически россияне пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений по всем направлениям передовой, кроме Покровского и Торецкого. Такие действия врага свидетельствуют о том, что РФ располагает мало "свободными" силами и резервами, а ограниченные успехи под Покровском и Торецком на чаше весов Кремля стоят выше, чем возвращение контроля над Курской областью.

По словам эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, военное руководство России сейчас "выдергивает войска прямо из переднего края". В частности, из Запорожской области забрали две бригады, а с Херсонского направления — два десанто-штурмовых батальона.

"В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года", — рассказал эксперт.

Напомним, издание The Times со ссылкой на собственные источники писало, что Россия попытается отразить захваченную территорию Курской области уже осенью этого года. Ведь операция ВСУ на территории РФ и захват многих населенных пунктов стала позором для российской армии.

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