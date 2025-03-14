Путин применяет к Трампу "тактику салями": что это значит — Bild

Российский президент готовится понемногу принуждать Киев и Запад к уступкам.

Российский президент Владимир Путин добивается от американского президента Дональда Трампа постоянных маленьких уступок, приближающих капитуляцию Украины, применяя так называемую "тактику салями".

Об этом в интервью Bild заявил американский политический консультант Питер Раф.

По его словам, об этом свидетельствуют выставленные Путиным условия, на которых он готов согласиться на 30-дневное перемирие в Украине. Они сопровождаются заверениями президента США, что "новая эра сотрудничества" вот-вот начнется.

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Питер Раф предполагает, что таким образом Путин готовится понемногу принуждать Киев и Запад к уступкам, которые, в конечном счете, должны привести к полной капитуляции Украины.

Тактика, применяемая хозяином Кремля, заключается в том, чтобы достичь своей цели путем последовательного выполнения небольших, промежуточных задач, которые выглядят относительно небольшими изменениями и вызывают меньшее противодействие.

Весь процесс подобен тому, как большую палку колбасы-салями нарезают тонкими кольцами: каждый кусочек кажется маленьким и незначительным, но в конце концов так тратят всю палку колбасы.

"Мы увидим, как на это отреагирует Трамп. США должны подготовиться к тактике затягивания времени и стратегии "салями", установив четкие красные линии", — подчеркнул политический эксперт.

Напомним, Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу сообщение о своем предложении по прекращению огня в Украине из-за специального представителя Трампа.

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