Путин применяет против Трампа коварную "иезуитскую" тактику – Подоляк

Промедление Путина с реализацией 30-дневного прекращения огня, инициированного США, стало ударом по репутации Америки и лично Трампа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в диалоге с американским президентом Дональдом Трампом использует "иезуитскую" тактику, одновременно расхваливая своего оппонента и подрывая его репутацию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, промедление Путина с реализацией 30-дневного прекращения огня, инициированного США, стало ударом по репутации Америки и лично Трампа.

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"Путин использует примитивную иезуитскую тактику — он одновременно и расхваливает своего оппонента, и гадит, извиняюсь, ему везде, где возможно, обнуляя его репутацию", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что США и РФ находятся на абсолютно разных цивилизационных полюсах с разным пониманием базовых инструментов, необходимых для существования цивилизации. Если для России, по словам Подоляка, таким базовым инструментом является насилие, то Соединенные Штаты хотят правил, и это содержание их конкуренции.

“Соединенные Штаты должны это [промедление с прекращением огня] оценить. Мы им не даем советов, они должны все это сами оценить и сделать соответствующие выводы», — резюмировал он.

Напомним, Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу сообщение о своем предложении по прекращению огня в Украине из-за специального представителя Стива Виткоффа.

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