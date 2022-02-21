Путин принял предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности: он состоится, если РФ не вторгнется в Украину

Путин принял предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности: он состоится, если РФ не вторгнется в Украину

Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, а они - согласились.

Об этом информирует Елисейский дворец.

"Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе", - говорится в сообщении.

Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

"Он (саммит - ред.) может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - заметили в Елисейском дворце.

Ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили вопрос дипломатического решения проблем с РФ, а также - меры по сдерживанию Москвы. По сообщению Елисейского дворца, лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир.

В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

Читайте также:

Новости недели: отпор российской агрессии – какую архитектуру безопасности хочет построить Макрон