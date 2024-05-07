Путин принял "присягу": что диктатор сказал в речи и кто посетил "инаугурацию"

В Москве 7 мая 2024 года состоялась так называемая "инаугурация" Владимира Путина. Диктатор начинает свой пятый срок в должности президента России. В начале своей речи диктатор Путин "поблагодарил россиян и своих солдат-оккупантов, которые воюют против Украины".

Видео опубликовали пропагандистскими СМИ РФ.

Глава Кремля заверил, что Россия будет поддерживать отношения с другими странами, которые видят в ней "надежного" и "честного" партнера.

"Мы не отказываемся от диалога с западными странами. Выбор за ними", – сказал Путин.

На мероприятии присутствовали кремлевские приспешники – премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев и даже глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кто из представителей стран-ЕС примет участие в "инаугурации"

Несколько государств ЕС отправили своих представителей для участия в церемонии "инаугурации" Владимира Путина. По данным СМИ, речь идет о Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальте и Кипре.

В то же время, страны Балтии, Британия, Канада, Чехия, Германия и США отказались участвовать в "празднике".

Реакция МИД Украины на "инаугурацию" диктатора Путина

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что во время инаугурации Владимира Путина российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессорку, а господствующий режим – в диктатуру.

В МИД подчеркнули, что во время мартовских "выборов" Россия нарушила положения многочисленных международных документов, в частности, Устав ООН, Декларацию о принципах международного права, Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятки резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Потому Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

МИД Украины также призвало иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности Путина.

Напомним, в США сделали заявление о том, будут ли Путина признавать президентом после "инаугурации".

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