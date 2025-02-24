Путин "приплел" Бога к причинам войны против Украины: что он заявил

Диктатор в который повторил ложь о том, что россияне борются якобы "за родину".

Президент России Владимир Путин заявил, что начать полномасштабную войну против Украины "было угодно Господу".

Об этом российский диктатор сказал во время награждения оккупантов званиями героев России 23 февраля.

"Мы боремся за родину и сделаем все – вы и те, кто рядом с вами – мы все сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам", – сказал глава Кремля.

Он также нагло заявил, что якобы "так сложилась судьба, так Господу было угодно, можно даже сказать, чтобы на наши с вами плечи" выпала миссия, которую Путин назвал "защитой России".

Кстати, военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что Путин может объявить о якобы "победе" в войне против Украины и даже НАТО 24 февраля из-за необходимости получить передышку для продолжения агрессии.