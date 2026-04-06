Диктатор Путин / © Associated Press

Путин пытается присвоить наследие Киевской Руси, чтобы усилить влияние на Европу, хотя исторически Россия является скорее наследницей Золотой Орды.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, контроль над европейским пространством не обязательно связан с принадлежностью к Европе как цивилизации.

«Путину нужно наследие Киевской Руси для того, чтобы контролировать Европу. Но можно быть азиатским государством и контролировать Европу», — отметил Портников.

Он привел исторические примеры, когда неевропейские государства оказали влияние на европейские территории.

«Китайская империя, как раз времена Руси, и Золотая Орда это прекрасно подтвердили — никто не считал ни тогдашнюю Китайскую империю, ни Золотую Орду, которая была частью этой империи, европейскими государствами. Но они контролировали Русь, по крайней мере, часть Руси, посягали на контроль над всей Европой», — пояснил журналист.

Портников подчеркнул, что исторические связи Москвы связаны именно с ордынской традицией, а не с Русью.

«А Московское княжество, которое сейчас называется Российской Федерацией, является прямым политическим наследником Орды, а не Руси, чтобы там Путин себе не придумывал», — подчеркнул он.

По его мнению, современные российские власти пытаются использовать историю как инструмент политической легитимизации.

«А у Путина есть Рогозин с батутом, украденные секреты атомного оружия, украденные технологии — все украдено. Почему нельзя в такой ситуации украсть нашу историю, если можно украсть чужие технологические секреты? — отметил Портников.

Он также добавил, что подобная риторика типична для попыток оправдать присвоение чужого.

«Поэтому ему важно, чтобы поверили, что то, что он украл, это его нормально для вора. Если вор что-то ворует, он все время рассказывает: „Это мое. Что значит эти ложечки здесь не были? Были! Это давние ложечки, моя прабабушка была княгиней в Киеве, это ее ложечки“. А то, что ты действительно сын прачки из какого-то петербургского подъезда, это никто не должен знать и никто не должен так думать», — подытожил журналист.

