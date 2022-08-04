Путин присвоил звание героя России "Корсе" – ликвидированной украинскими войсками террористке из "ДНР"

Российский диктатор Владимир Путин присвоил посмертное звание героя России ликвидированной украинскими защитниками экс-командирше артиллеристов так называемой "ДНР" с позывным "Корса" Ольге Качуре.

Кроме того, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин назвал гибель Качуры "огромной потерей" и присвоил ей звание "героя ДНР".

О награде от Путина сообщается на сайте Кремля.

Согласно заявлению, террористка удостоена награды "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Церемония прощания с Качурой должна была состояться утром 4 августа в драмтеатре Донецка, однако ее перенесли из-за, как заявляют боевики, обстрела центра города.

Напомним, 3 августа стало известно, что ВСУ ликвидировали Качуру. По заявлениям боевиков "ДНР", террористка погибла 29 июля.

Заметим, что Качура до 2014 года служила в Горловской милиции, но совершила госизмену и перешла на сторону оккупационных властей. В январе 2022 года украинский суд заочно вынес женщине приговор – 12 лет лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град".

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