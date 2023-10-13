Путин притворился "миротворцем" и выступил за создание независимой Палестины

Диктатор заявил о необходимости мирных переговоров между израильтянами и палестинцами, сказав, что их целью должно стать создание Палестинского государства.

Президент России Владимир Путин сделал заявление о "разрешении палестино-израильского конфликта" и выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом российский диктатор сказал на заседании Совета глав государств СНГ.

Комментируя разрешение конфликта на Ближнем Востоке, возникшего после нападения на Израиль со стороны палестинских боевиков ХАМАС, Путин принялся рассказывать о необходимости "остановки кровопролития".

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На фоне информации от ГУР Минобороны Украины о российском следе в нападении ХАМАСа на Израиль, глава Кремля цинично заявил, что нужны коллективные усилия в пользу скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки.

"Хотел бы отметить: Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности разрешения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое существует в мире и безопасности с Израилем", – рассказал Путин.

Он, правда, признал, что Израиль "испытал беспрецедентную по своей жестокости атаку. И, конечно, имеет право на защиту".

"Нужно позаботиться о решении этого вопроса мирными средствами. В этой ситуации, в этом месте, мне кажется, альтернативы просто не существует", – отметил российский диктатор, притворяясь "миротворцем".

Напомним, украинская военная разведка накануне сообщила, что Россия знала о планах боевиков ХАМАСа атаковать Израиль. Доказательством тому является тот факт, что РФ передала боевикам западное стрелковое вооружение, захваченное у бойцов ВСУ на фронте.

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