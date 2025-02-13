"Путин притворяется, потому что боится": стали известны детали разговора Зеленского с Трампом

По словам источников, украинский президент сказал Трампу, что скептически оценивает готовность Путина к переговорам, и "дал понять, что у него есть рычаги влияния" на Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил президенту США во время телефонного разговора в среду, 12 февраля, что кремлевский диктатор только притворяется, что хочет договариваться о мире, потому что он боится Трампа.

Об этом пишет Axios со ссылкой на анонимные источники, осведомленные о разговоре.

"Телефонные разговоры Трампа с Путиным и Зеленским в среду положили начало его дипломатическим усилиям по достижению соглашения о прекращении войны в Украине. Они вызвали опасения у некоторых союзников по НАТО, что Трамп, похоже, загоняет Зеленского в угол, настаивая на переговорах и одновременно исключая некоторые из его вероятных требований", – говорится в статье.

По словам источников, украинский президент сказал Трампу, что скептически оценивает слова Путина о готовности к переговорам, и "дал понять, что у него есть рычаги влияния" на Кремль.

В ответ Трамп сказал Зеленскому, что понимает его обеспокоенность по поводу разговора с Путиным, но подчеркнул, что другого пути нет, если Киев хочет, чтобы дипломатические усилия Белого дома увенчались успехом.

"Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", — процитировали источники слова Трампа Зеленскому.

Американский президент также попытался заверить Зеленского, что Путин очень хочет заключить мир. На что президент Украины возразил, что хозяин Кремля просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

"Путин сказал вам, что он хочет заключить сделку только потому, что боится вас и вашей силы", – передали слова Зеленского собеседники издания.

В ходе разговора, который длился более часа, Трамп сказал, что понимает необходимость гарантий безопасности для Украины, которые должны быть частью любого мирного соглашения. Одной из таких гарантий вполне могла бы стать миротворческая миссия ЕС, размещенная вдоль линии разграничения.

Также со слов Трампа стало известно, что в состав американской переговорной группы войдут вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф. Он попросил Зеленского в ближайшее время определиться с составом украинской переговорной группы. По словам одного из источников, в конце разговора Трамп дал Зеленскому свой личный номер телефона и сказал, что тот может звонить ему напрямую.

Издание отмечает, что Трамп не упомянул своего спецпредставителя по Украине и РФ Кита Келлога ни в разговоре с Зеленским, ни в своих последних публичных выступлениях. Несмотря на то, что Келлог ездил в Мюнхен и, как ожидается, оттуда поедет в Киев, украинские чиновники сомневаются, что он по-прежнему остается значимой фигурой.

Напомним, Зеленский сделал тревожное заявление о потенциальной оккупации Европы россиянами. По его словам Россия обязательно этого захочет, а без Украины Европа будет оккупирована РФ.

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