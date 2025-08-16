ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
474
Время на прочтение
1 мин

Путин привез Трампу документы для возобновления авиасообщения РФ и США

Кремль хочет возобновления прямого авиасообщения России и США.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Москва подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения России и США.

Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев, пишут российские пропагандисты.

Они якобы обсуждаются на встрече президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске.

Напомним, В Белом доме прокомментировали встречу Трампа и Путина. В частности, там назвали ее «исторической», подчеркивая ключевое значение для глобальной безопасности.

