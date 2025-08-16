- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 474
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин привез Трампу документы для возобновления авиасообщения РФ и США
Кремль хочет возобновления прямого авиасообщения России и США.
Москва подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения России и США.
Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев, пишут российские пропагандисты.
Они якобы обсуждаются на встрече президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске.
Напомним, В Белом доме прокомментировали встречу Трампа и Путина. В частности, там назвали ее «исторической», подчеркивая ключевое значение для глобальной безопасности.