Путин признал, что воюет с Украиной не из-за НАТО или Донбасса: какая причина
Диктатор заявил, что война с Украиной начала чернов ее евроинтеграционных желаний.
Российский диктатор Путин заявил, что война против Украины связана с ее желанием присоединиться к Европейскому союзу.
Об этом он сказал во время пресс-конференции 9 мая.
В частности, комментируя сближение Армении и ЕС, Путин заявил, что подобные процессы могут привести к «сценарию, похожему на Украину 2014 года», имея в виду российское вооруженное вторжение.
Он также подчеркнул, что Армении следует учитывать позицию Москвы по вопросам евроинтеграции и предложил провести референдум.
«На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум», — заявил диктатор.
По его словам, такое решение могло бы определить дальнейший курс страны, а Россия вроде бы действовала в соответствии с результатами.
«Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», — отметил Путин.
В то же время, он добавил, что окончательный выбор, по его словам, должна сделать сама Армения.
Путин также провел параллели с Украиной, заявив: «Мы сейчас переживаем все происходящее на украинском направлении. А с чего началось? По вступлению или попытке вступления Украины в ЕС», — сказал он.
Ранее российская пропаганда и сам диктатор заявляли, что война направлена против расширения НАТО, которое Россия называет угрозой своей безопасности.
