Путин признал, что воюет с Украиной не из-за НАТО или Донбасса: какая причина

Российский диктатор Путин заявил, что война против Украины связана с ее желанием присоединиться к Европейскому союзу.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 9 мая.

В частности, комментируя сближение Армении и ЕС, Путин заявил, что подобные процессы могут привести к «сценарию, похожему на Украину 2014 года», имея в виду российское вооруженное вторжение.

Он также подчеркнул, что Армении следует учитывать позицию Москвы по вопросам евроинтеграции и предложил провести референдум.

«На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум», — заявил диктатор.

По его словам, такое решение могло бы определить дальнейший курс страны, а Россия вроде бы действовала в соответствии с результатами.

«Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», — отметил Путин.

В то же время, он добавил, что окончательный выбор, по его словам, должна сделать сама Армения.

Путин также провел параллели с Украиной, заявив: «Мы сейчас переживаем все происходящее на украинском направлении. А с чего началось? По вступлению или попытке вступления Украины в ЕС», — сказал он.

Ранее российская пропаганда и сам диктатор заявляли, что война направлена против расширения НАТО, которое Россия называет угрозой своей безопасности.

