Путин призвал украинских военных сложить оружие 

Он обратился к украинским военным.

Президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Донбассе.

По словам Путина, в планы России не входит оккупация Украины.

При этом он потребовал от военнослужащих украинской армии сложить оружие.

"Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", - сказал он.

Мол, "Россия будет стремиться к демилитаризации Украины и предаст суду совершивших преступления против мирных граждан".

Напомним: