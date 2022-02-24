Путин призвал украинских военных сложить оружие 

Он обратился к украинским военным.
Президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Донбассе.
По словам Путина, в планы России не входит оккупация Украины.
При этом он потребовал от военнослужащих украинской армии сложить оружие.
"Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", - сказал он.
Мол, "Россия будет стремиться к демилитаризации Украины и предаст суду совершивших преступления против мирных граждан".
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.