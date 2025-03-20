Путин продает прекращение огня вместо того, чтобы реально остановить войну – Климкин

По словам Климкина, Путин пытается продавать не только время, но содержание переговоров.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский президент Владимир Путин не просто согласится на временное прекращение огня, а использует его в качестве инструмента торга.

Об этом он заявил в эфире "Эспрессо".

По словам Климкина, Путин пытается продавать не только время, но содержание переговоров. Он рассчитывает, что затягивание ситуации будет давить на Дональда Трампа, который стремится к быстрому результату, возможно, уже к Пасхе. В то же время, 9 мая для Кремля является знаковой датой, и российский диктатор хочет использовать ее в качестве точки для достижения выгодных для себя решений.

"Прекращение огня для Путина – это вопрос номер один, и он будет продавать его на каждом шагу. Он выдвигает условия и заставляет всех играть по своим правилам. Кремль пытается склонить международное сообщество к давлению на Украину, чтобы мы первыми пошли на уступки", – объясняет дипломат.

Климкин также отметил, что Трамп не попал в ловушку Кремля, ведь его интересы значительно шире, чем просто прекращение боевых действий. "Для Трампа эта ситуация – не только о миротворческом имидже. Он использует переговоры, чтобы нормализовать отношения с современной Россией. И этот вопрос выходит далеко за пределы украинской тематики", – подчеркнул дипломат.

По мнению Климкина, Путин не согласится на мирные соглашения без дополнительных выгод для себя, и он будет продолжать свою игру, торгуясь каждый день – независимо от того, будет ли это "базарный" день или нет.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц анонсировал разговоры Трампа с президентами Украины и России об условиях прекращения огня. С украинским лидером Владимиром Зеленским такая беседа уже состоялась.