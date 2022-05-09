"Путин продолжает целенаправленно искажать историю": премьер Чехии о выступлении диктатора

Премьер-министр Чехии подчеркнул, что речь Путина подтвердила важность объединенных и энергичных действий Запада против действий агрессора.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, комментируя речь главы Кремля Владимира Путина на параде в Москве 9 Мая, подчеркнул, что Путин продолжает целенаправленно искажать историю.

Об этом пишет Европейская Правда.

"В своей речи Владимир Путин продолжал распространять ложную информацию и умышленно искажал историю и настоящее, которыми российская пропаганда стремится оправдать неспровоцированную агрессию России в Украине. Нет смысла противостоять каждой отдельно взятой лжи, которая была сделана в Москве, но речь подтвердила важность энергичных действий Запада против агрессора", — сказал Фиал.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на Красной площади, говорил о притеснениях Запада и стремлении защищаться.

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