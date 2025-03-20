"Путин продолжает делать дурака с Трампа": аналитик оценил переговоры двух президентов

Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились продолжать общение и это свидетельствует о том, что в принципиальных вопросах согласия они еще не достигли.

Такое мнение высказал Майкл Кларк, профессор Королевского колледжа Лондона и Университета Эксетера, бывший директор Королевского института объединенных служб (RUSI) в интервью Sky News.

"Между Белым домом и Кремлем, очевидно, продолжается очень интенсивная работа над деталями (установление режима прекращения огня – ред.) Но США хотят быстрого соглашения, быстрой установки прекращения огня на 30 дней, что даст им возможность подумать о чем-то новом после этого. Кремль хочет все это замедлить. Они не хотят прекращать бои. Путин считает, что у него все хорошо", - сказал он.

Кларк считает, что "мы имеем дело с несоответствием того, чего хотят обе стороны. И, что интересно, США и Россия отмечали стратегическое партнерство. Они заинтересованы в этом, воспринимая Украину как проблему, от которой нужно избавиться".

Эксперт также напомнил, что после телефонного разговора последовали атаки по Украине.

"Вот почему это небольшое прекращение огня, о котором они (Трамп и Путин — Ред.) согласились, на самом деле выгоднее России, чем Украине... Россияне очень хорошо играют в эту игру... Следовательно, расчет России, Путина: как долго он сможет заставлять Трампа делать все новые и новые уступки? Если бы Трамп увидел, что из него делают это дурака, это причинили бы ему боль", - добавил он.

"Сейчас американцы выглядят так, будто они все время уступают этим требованиям Путина. И президент Зеленский имеет наименьшее влияние на это. Он сторонний наблюдатель, пока эта интересная игра психологии и дипломатии идет рука об руку", — отметил Кларк.

Напомним, 18 марта состоялся продолжительный телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где они говорили о российско-украинской войне. Что касается возможного 30-дневного перемирия, то в Кремле выдвинули дополнительные условия: в частности, Москва требует остановки мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

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