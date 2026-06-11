Путин проигнорировал победу друга Пашиняна на выборах: премьер Армении отреагировал

Пашинян и Путин. / © Associated Press

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В Армении на парламентских выборах одержала победу партия «Гражданский договор» действующего премьера Никола Пашиняна. Впрочем, «фюрер» РФ Владимир Путин, часто называвший армянского чиновника другом, до сих пор не поздравил его.

Об этом рассказал сам Пашинян во время брифинга, сообщает News.am.

Он подтвердил журналистам, что поздравления до сих пор не было.

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«Будем надеяться, поздравит», — иронически сказал премьер.

Прокомментировал Пашинян и заявил из России о том, что они не признают результаты выборов из-за фальсификации. По его словам, он более восьми лет работает с российским диктатором, рациональным человеком.

«Если у них есть беспокойство, мы попытаемся терпеливо рассеять и продолжим работать», — высказался премьер.

Он также высказался о том, что не откажется от визита в РФ, если придет приглашение от «фюрера» Кремля.

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Выборы в Армении — реакция РФ

Фаворитом Кремля на голосовании в Армении был оппозиционер Самвел Карапетян. Именно поэтому результаты выборов разозлили Москву. В частности, спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что власти не спешат приветствовать Пашиняна, потому что якобы им известно о «многочисленных нарушениях», а потому «важно дождаться официальных итогов голосования».

Аналитики ISW отмечают, что победа Никола Пашиняна довела Кремль до бешенства . Теперь Кремль хочет делегитимизировать их результаты. Аналогичную кампанию Москва проводила после победы Маи Санду на выборах в Молдавии в 2024 году.

Заметим, что Армения шла на выборы под угрозами и давлением РФ . Стремление премьер-министра переориентировать страну на Европу вызвало волну недовольства в России. В частности, Владимир Путин дерзко предупредил, что Ереван столкнется с «украинским сценарием», если продолжит свои цели по европейской интеграции.

Дата публикации 22:10, 07.06.26 Количество просмотров 95 Путин в шоке! Венгрия его бросила! А здесь и Армения убегает от Кремля в НАТО!

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