Нэнсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

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Глава Кремля Владимир Путин не воспользовался возможностью достижения мира, которая появилась после высказанной президентом Украины Владимиром Зеленским готовности к личной встрече, и направил на переговоры в Стамбул делегацию низкого уровня.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Анталии на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран Альянса, передает «Укринформ».

«Россияне присылают делегацию низкого уровня и не используют возможность, которую предоставил президент Зеленский. Он заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. Как только будет прекращение огня, мы готовы вести переговоры о мирном соглашении, поэтому Украина явно готова играть по правилам. Но мяч сейчас на стороне России», — сказал он.

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На этом фоне генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что любое прекращение огня или мирное соглашение с целью завершения войны РФ против Украины должны быть «длительными и устойчивыми», чтобы «не было повторения ситуации 2014-2015 годов с Минскими соглашениями, которые фактически были нарушены еще до того, как высохли чернила, которыми они были написаны».

«Мы не можем допустить этого повторения. Мир должен быть продолжительным и крепким. На этой неделе мяч явно на поле России», — добавил Рютте.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который был готов к личной встрече с главой Кремля, сделал заявление о российской делегации. По его словам, ее уровень больше похож на бутафорский. Какой мандат у представителей России — неизвестно, отметил Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что состав российской делегации свидетельствует об «отсутствии серьезных намерений» Кремля по достижению мира.

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Тем временем в Европе подвергли Путина критике за «переговоры». В частности, возмущение вызвал состав делегации, назначенной Кремлем. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что «фюрер» Путин пытается «выиграть время».