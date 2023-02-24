Путин проигрывает, поскольку не реализовал ни одной из своих стратегических целей – Дуда

Украина должна победить, чтобы воцарился длительный мир, а для этого необходимо единство всего мира.

“Для продолжительного мира Украина должна победить. А чтобы она имела на это шансы, нужно единство всего свободного мира”, — заявил президент Польши Анджей Дуда во время телевизионного обращения к польскому народу, — пишет Укринформ.

Польский президент подчеркнул, что, начав войну в Украине, российский диктатор Владимир Путин стремился отстроить российскую империю, разделить мир и сделать Европу постоянно зависимой от своих ресурсов.

Сегодня, после года войны, мы знаем, что ей это не удалось, Россия не завоевала Украину. Западный мир объединился, роль НАТО возросла, в Альянс присоединилось больше стран. Европа наконец-то лишается зависимости от российской нефти и газа”, — подчеркнул Дуда.

Он констатировал: Путин проигрывает, поскольку не реализовал ни одну из своих стратегических целей.

Его остановил героизм украинских воинов и украинского общества. Его остановила позиция Польши и других стран, поддержавших Украину с первого дня. Но все это было бы невозможно без сильнейшего лидерства США”, — подчеркнул Дуда.

Глава польского государства также резюмировал, что сейчас не может быть и речи к возвращению в отношениях с Россией до периода до 24 февраля 2022 года.

Также читайте Дуда созвал Совет национальной безопасности Польши: что произошло

Напомним, что ранее Дуда рассказал, когда наконец-то польские танки поедут в Украину и какие с ними проблемы.

Добавим, ранее президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине нужно передать современные истребители, чтобы помочь Силам обороны отразить российскую агрессию. Но поскольку это требует времени для обучения украинских пилотов, они могут получить от Польши хорошо знакомые им советские МиГ-29.

Читайте также:

Анджей Дуда будет просить Джо Байдена увеличить количество техники и войск в Польше