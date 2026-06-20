Путин проигрывает войну против Украины - премьер Канады

Марк Корни / © Associated Press

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Премьер-министр Марк Карни заявил, что союзники Украины убеждены в неизбежном поражении России в войне, а для Кремля вопрос состоит только в том, когда это осознает Владимир Путин.

Об этом глава правительства Канады сказал в интервью телеканалу CNN .

По словам Карни, западные партнеры Украины — в частности Германия, Великобритания и Франция — считают, что ситуация на фронте претерпела фундаментальные изменения не в пользу России.

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«Мы все придерживаемся общей позиции: эта война изменилась коренным образом. Вопрос только по времени, но Путин проиграет», — подчеркнул канадский премьер.

Он также добавил, что к моменту, когда российский президент признает реальность, война будет продолжать уносить жизни людей, назвав это бессмысленным кровопролитием.

Напомним, ранее власти Канады также приняли решение продлить еще на год беспошлинный режим для украинских товаров, подтвердив дальнейшую поддержку Украины.

Добавим, что Украина и Канада запускают совместное производство дронов

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