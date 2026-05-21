На пятом году полномасштабного вторжения в Украину давление на президента РФ Владимира Путина усиливается. В то же время есть три главных фактора, которые превращают войну на истощение в серьезную проблему для Кремля.

Об этом пишет BILD.

Первый фактор — критические потери личного состава

По данным западных аналитиков, ежемесячные потери российской армии (убитые и раненые) составляют около 35 тысяч солдат. Российские оппозиционные издания «Медуза» и «Медиазона» подсчитали, что с начала войны до конца 2025 года погибли около 352 тысяч военнослужащих РФ, из которых имена более 217 тысяч установлены точно.

Общие потери России на основе раненых оценивают в 1,5 миллиона человек, что составляет около 3% от всего мужского населения призывного возраста (от 18 до 59 лет). Хотя Кремль успевает набирать новых рекрутов для компенсации этих потерь, численность армии вторжения больше не растет.

Второй фактор — остановка наступления и потеря территорий

Впервые с октября 2023 года зафиксирована тенденция к потере Россией ранее захваченных позиций. Согласно анализу издания The Economist, с начала года российские войска смогли оккупировать лишь около 220 квадратных километров (0,04% территории Украины). В то же время Силы обороны Украины за последние месяцы вернули под свой контроль 189 квадратных километров.

Эксперт по безопасности Кристиан Меллинг в комментарии BILD отметил, что ситуация на линии фронта динамична и может быстро меняться, поэтому способность Украины удержать эти территории остается под вопросом.

Третий фактор — перенос войны на территорию РФ

Третьим фактором давления на Кремль стали регулярные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, военным объектам и инфраструктуре глубоко в тылу России. В частности, во время одной из самых масштабных атак с использованием более 600 дронов разрушения и жертв зафиксировали в Московском регионе.

По словам Меллинга, перенесение боевых действий вглубь России является весомым психологическим фактором, поскольку стабильность режима Путина напрямую зависит от настроений в Москве. Несмотря на прогнозы некоторых наблюдателей о возможном поворотном моменте в войне к лету, эксперт считает, что противостояние будет продолжаться в формате линейной войны на истощение с постепенным продвижением сторон.

